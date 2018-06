SPAL, Marchegiani: "Esordio in A? Grazie a Semplici per la sensibilità"

Gabriele Marchegiani, figlio d'arte di Luca e portiere in scadenza con la SPAL ha parlato all'edizione romana del Corriere della Sera: "Il mio esordio in A? Il primo pensiero è andato ai miei genitori perché erano più sconfortati di me quando tornavo a casa giù di morale per il poco spazio. Semplici ha avuto grande sensibilità visto che non era una cosa dovuta. Il mio futuro? Mi svincolerò a fine mese e spero di poter andare a giocare in Serie B. Il mio procuratore sta già parlando con qualche club".