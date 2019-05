Spal, Mattioli: "Anno importante e particolare. Semplici? Sta bene qui"

© foto di Federico Gaetano

Ha parlato così Walter Mattioli, presidente della Spal, ai microfoni di Sky Sport dopo aver ottenuto la salvezza vincendo al Bentegodi contro il Chievo. "E' stato un anno veramente importante e particolare, ci troviamo al decimo posto davanti a squadre più titolate. Ripetere annate come queste non sarà facile, stiamo lavorando per il futuro e aspettiamo le ultime tre gare soprattutto contro Napoli e Milan. Sono quelle gare che passano alla storia, ci teniamo a finire il campionato a casa nostra nel migliore dei modi. Semplici? Sta bene a Ferrara, non abbiamo problemi a continuare con lui e qui siamo come un famiglia. Continueremo a lavorare per migliorarci. Eravamo partiti molto bene, alcune sconfitte contro squadre della nostra levatura avevano creato una piccola tensione. Ci siamo chiariti ed è uscito lo spirito di questa squadra. Avevamo tutti gli squadroni in casa nel girone di ritorno e abbiamo fatto grandi risultati. Lazzari? Nessuno ha chiesto di lui, vediamo cosa succederà nei prossimi mesi. E' uno dei miei ragazzi, vedrò perchè non è giusto fermare la sua carriera".

E' stata una crescita costante, dalla Serie C alla A fino alla salvezza anticipata. Le potenzialità della piazza possono giustificare un ulteriore crescita?

"C'è un alchimia particolare. Spero di continuare quello che abbiamo fatto in questi sei anni. Sono partito dalla Terza Categoria e sono arrivato in Serie A, è un motivo di orgoglio perchè siamo ferraresi. Abbiamo budget minori rispetto agli standard".