SPAL, Mattioli: "Complimenti alla squadra. Arbitro non all'altezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mattioli, presidente della SPAL, ha parlato al termine della sconfitta contro l'Inter: "Mi sarebbe piaciuto portare a casa dei punti, per come abbiamo giocato avevamo l'occasione almeno di pareggiare, e penso di non dire una cavolata se dico che ce lo saremmo meritati. Il loro gol è stato un infortunio e peccato per il rigore sbagliato, ma avere davanti uno come Handanovic può condizionare chiunque. Meritavamo senza dubbio di uscire imbattuti. Non mi è piaciuto minimamente il direttore di gara. Non ha fatto bene e penso che la SPAL meriti di meglio. Non è stato all'altezza. La squadra ha fatto una grande prestazione e a loro vanno i miei complimenti. La differenza tra noi e l'Inter l'ha fatta solo il portiere. La mancata convocazione di Lazzari in azzurro? Penso sia solo una questione di moduli anche perché altrimenti, lasciare uno così a casa avrebbe dell'incredibile". A riportarlo è LoSpallino.com.