SPAL, Mattioli: "Con Semplici abbiamo chiarito alcune divergenze"

© foto di Federico Gaetano

Walter Mattioli, presidente della SPAL, ha parlato a Radio 105 dell'ottimo punto conquistato dai ferraresi contro la Juventus: "Abbiamo giocato una partita che passerà alla storia, per il risultato finale e il punto conquistato in chiave salvezza. L'abbiamo interpretata bene, la squadra era concentrata e ha dimostrato grande coesione: tutti si aiutavano. Semplici? Con lui abbiamo chiarito alcune cose, soprattutto l'approccio a certe gare in cui dovevamo vincere. E i risultati sono subito arrivati".