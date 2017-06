SPAL, Mattioli: "Contatti con Lotito per il mercato. Novità a breve"

© foto di Federico Gaetano

Walter Mattioli, presidente della SPAL, ha rilanciato alcune dichiarazioni a LaLazioSiamoNoi.it in merito ad alcune possibili operazioni di mercato con il club di Claudio Lotito: "Abbiamo avviato i rapporti con la Lazio per qualche trattativa. Lotito si è messo a disposizione, siamo in stretto contatto per capire cosa si può fare. Stiamo discutendo, se ci saranno novità saprete a giorni..."