SPAL, Mattioli: "Disponibili al rinnovo di Semplici, vedremo"

© foto di Federico Gaetano

Walter Mattioli, presidente della SPAL, commenta così il ko degli estensi sul campo dell'Udinese: "Nel secondo tempo abbiamo giocato da Spal e mi ha rincuorato, l’atteggiamento iniziale non mi è piaciuto I tre gol uguali? Non eravamo attenti, abbiamo fatto un primo tempo sottotono. Nel secondo siamo scesi in campo con un atteggiamento diverso, sfiorando anche il pareggio che per noi sarebbe stato un risultato positivo, che ci serviva a raggiungere un traguardo in classifica”.

Il presidente della SPAL parla anche di mercato: “Murgia è un signor giocatore,spero possa rimanere con noi. Petagna? Richieste non ne abbiamo ancora avute, ma se arriveranno le valuteremo"

Chiusura sul tecnico Semplici: “Siamo disponibili all’allungamento del contratto, da parte nostra rimane al 100%, da parte sua non lo so. Ci incontreremo”. Lo riporta Estense.com.