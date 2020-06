SPAL, Mattioli e la conferma di Di Biagio: "Stiamo parlando ma se ne perde 12..."

vedi letture

Walter Mattioli, presidente della SPAL, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro il Cagliari rispondendo a una domanda sulla possibilità che Di Biagio resti in panchina anche in caso di Serie B: "Stiamo parlando col mister per questo progetto e siamo pronti a portarlo avanti. Se su 12 ne perde 12 però, nascerebbero dei problemi e bisogna vedere come finiamo. Dobbiamo fare un miracolo e io credo molto in questo gruppo".