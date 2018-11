SPAL, Mattioli: "Fiducia in Semplici. Lazzari resta, forse in prestito"

Fonte: estense.com

© foto di Federico Gaetano

Walter Mattioli, presidente dellaa SPAL, ha parlato in vista della sentita sfida contro la capolista Juventus: "Siamo concentrati sulla partita contro la Juventus nonostante sia un’impresa quasi impossibile. A questo punto avrei sperato avessimo qualche punto in più ma era un mio azzardo, il nostro bilancio resta soddisfacente. Perdere alcune gare come quella contro il Frosinone mi ha infastidito soprattutto per il modo in cui lo si è fatto. La stima e la fiducia in Semplici c’è sempre e sarà il nostro allenatore per tutto il campionato. Poi quando la squadra gioca bene lo sottolineo così come quando gioca male lo dico. l mio obiettivo è quello di fare almeno altri otto punti da qui alla fine del girone d’andata. Dovremo mettere un po’ di distanza tra noi e le altre pretendenti alla salvezza dato che nel girone di ritorno giocheremo fuori casa gli scontri diretti".

Sul mercato: "Per gennaio valuteremo bene quale sarà la nostra posizione e quante risorse avremo per intervenire. Mi aspetto che squadre come Bologna ed Udinese si muovano molto sul mercato. Lazzari rimarrà sicuramente fino a giugno, forse in prestito. Per quanto riguarda Viviani sono convinto che possa darci una mano ed il suo non utilizzo mi sorprende dato il costo che ha avuto il suo riscatto. A questo punto molto dipenderà da lui, se vorrà trovar più spazio altrove".