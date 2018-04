SPAL, Mattioli: "Ho rischiato un infarto. Il destino è nelle nostre mani"

Fonte: lospallino.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della SPAL Mattioli, ha parlato al termine della vittoria contro l'Hellas Verona: "Dopo aver subito gol non abbiamo espresso un buon gioco, poi per fortuna il Verona si è segnato da solo. Penso di aver rischiato grosso al gol dell'Hellas, menomale mi ha rianimato Colombarini. Inizio a essere vecchio e queste emozioni sono dannose per le mie coronarie. Al rientro nel secondo tempo eravamo un'altra squadra, abbiamo creato molte occasioni che però non abbiamo sfruttato a pieno. Alla fine però abbiamo vinto e la squadra ha dato veramente tutto. Per questo dico che la vittoria è meritata. Benevento? Adesso è fondamentale concentrarsi sul prossimo match perché non ci regaleranno niente. Dovremo dare il meglio di noi perché nonostante la retrocessione già acquisita sono una buona squadra. Dopo il successo di oggi il destino è nelle nostre mani, e non dobbiamo avere paura di niente perché se giochiamo come sappiamo possiamo conquistare i punti necessari. Lazzari? Sono sincero, vedere le stampelle mi ha preoccupato, spero non sia nulla di grave. Per fortuna abbiamo vinto perché un paio di episodi non mi hanno convinto".