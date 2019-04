SPAL, Mattioli: "Importantissimo battere la Juve. Rimarremo in Serie A"

© foto di Federico Gaetano

“Vincere sulla Juve è stato importantissimo". Walter Mattioli, presidente della SPAL, torna sull'ultimo successo in campionato, come riporta estense.com: "Mi ha fatto piacere, ma è una partita come lo sono state tante altre. Finita di giocare quella, ce n’è subito un’altra da preparare. Sono rimasto molto soddisfatto nel vedere tanti ragazzi sugli spalti con le lacrime agli occhi, e per me non può che essere stato un motivo d’orgoglio”.

Ora l'Empoli.

"Quella di sabato sarà una sfida molto più decisiva. Se pareggi o vinci hai un piede in Serie A, anche se uno ce l’abbiamo già. Se perdi invece nascono una serie di problemi a cui non vogliamo nemmeno pensare, perché abbiamo tanti progetti da realizzare. Tutta la città e tutto l’ambiente spingono per questo traguardo della salvezza, e mi sento di dire che rimarremo in A”.