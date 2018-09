© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Stiamo completando la copertura della Gradinata, sono stati terminati molti lavori legati ai servizi e tutte le prove effettuate fino a questo momento hanno dato esito positivo". In casa SPAL si lavora allo stadio e sulle pagine de La Nuova Ferrara il presidente Walter Mattioli fornisce gli ultimi aggiornamenti, con la riunione della commissione provinciale prevista oggi e il numero uno estense fiducioso. Ma preoccupato, a livello di qualità, della sfida di lunedì contro l'Atalanta: "Conosco bene l’ambiente di Bergamo, sarà una partita molto ma molto difficile. Loro vengono da una brutta sconfitta interna contro il Cagliari e vorranno rifarsi subito qui a Ferrara per recuperare i punti persi: per noi sarà un bel banco di prova, sarà un test per capire tante cose e anche io attendo con grande curiosità di vedere la gara".

Su Lazzari.

"Lo confesso, mi sono emozionato. È stata una grande gioia, lui ha fatto gran parte del suo percorso di crescita con noi, vederlo là in quel contesto a Lisbona mi ha dato una grande gioia. Nella Spal

gioca in una maniera molto diversa ma ritengo che in Portogallo sia stato il migliore assieme a Donnarumma. Io penso che sia la prima di una lunga serie di convocazioni perché uno come lui che si è meritato tutto non può non essere convocato".