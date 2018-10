Spal, Mattioli: "L'Inter verrà da noi per vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Spal, Walter Mattioli, ha parlato della sfida contro l'Inter, prossima avversaria in Serie A. “Noi andiamo in campo sempre per vincere – ha sentenziato il primo tifoso spallino -. Abbiamo fatto bene la prima parte di campionato, la sconfitta con la Fiorentina ci ha meravigliato, ci aspettavamo qualcosa in più da quella con il Sassuolo e a Genova abbiamo fatto una buona partita. L’Inter verrà a Ferrara per vincere come lo faranno tutte le altre grandi squadre, ma noi siamo pronti e speriamo di poter ripetere la prestazione dello scorso anno. Conosciamo le difficoltà dell’incontro e non sarà facile. Ci ha ingannato la gara con l’Atalanta, dove abbiamo giocato troppo bene"