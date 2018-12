© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della SPAL, Walter Mattioli, ha commentato lo 0-0 della sua squadra contro l'Udinese: "Abbiamo fatto la solita partita che facciamo a casa nostra, per certi versi siamo prevedibili e senza mordente. Il punto ci fa staccare da una certa posizione, quindi dobbiamo accoglierlo nel migliore dei modi, anche se non sono contento perché speravo in una partita diversa e nel nostro stadio ogni tanto me ne piacerebbe vincere una. Andiamo avanti con la speranza di fare punti anche sabato a Milano, sperando che gli altri continuino a essere in difficoltà. Il ritorno sarà un pizzico più difficile, dobbiamo stare molto attenti. I punti in casa, anche uno alla volta, vanno sempre bene ma di tutte queste partite (gli scontri diretti, ndr), una ogni tanto si potrebbe vincere. Se facciamo un bel gioco ma poi non entriamo mai in area si fa fatica a vincere, e questo è un po’ quello che contesto nell’ambito del gioco", le parole riportate da estense.com.