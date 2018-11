Spal, Mattioli: "Non abbiamo sfigurato di fronte alla Juventus"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Spal Walter Mattioli ha commentato la sconfitta sul campo della Juventus: "Mi conoscete e non sono mai soddisfatto quando si perde, però non abbiamo sfigurato di fronte alla corazzata di Allegri - riporta La Nuova Ferrara -. A tratti ho visto anche del bel gioco, abbiamo avuto una manovra piacevole. Poi è arrivato Ronaldo. Però non posso non essere un po’ arrabbiato visto che si prendono sempre delle reti sui calci piazzati. Abbiamo lasciato da solo Ronaldo in area, mentre sul secondo gol non abbiamo respinto bene il pallone. Io penso che abbiamo anche fatto una buona gara ma dobbiamo evitare queste disattenzioni che ci costano sempre care. Dobbiamo stare più attenti in questi frangenti".