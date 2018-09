SPAL, Mattioli: "Obiettivo salvezza tranquilla, non montiamoci la testa"

Una vittoria fondamentale per inaugurare il rinnovato stadio Paolo Mazza di Ferrara, il 2-0 rifilato dalla Spal all'Atalanta nel posticipo della Serie A. Una serata perfetta per la squadra di mister Leonardo Semplici e anche per il presidente Walter Mattioli che ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "L'ho sognata così questa serata? Penso anche sognarla, non sarebbe stata così perfetta. Lo stadio era quasi al completo, tanta gente, tutti contenti per l'inaugurazione dell'impianto. Speravamo in una grande partita ed è uscita una vittoria importante contro una grande squadra: penso siano andati tutti a casa soddisfatti. Questo è il fortino dove non lasceremo passare nessuno".

Petagna? "Il rapporto con il ragazzo è eccezionale, mi ha raccontato di aver seguito alcuni consigli a casa quando ha deciso di lasciare Bergamo. Il nonno gli ha sempre parlato bene della Spal e di Ferrara, questo ha influito senz'altro sulla sua scelta. E' arrivato qui contento, noi abbiamo fatto il più grande investimento per questa società. Tutti si chiedevano quando avrebbe segnato e lui ha risposto con due gol contro la sua ex squadra".

Possibile sognare un campionato agevole? "Dobbiamo stare molto attenti a fare questi discorsi, abbiamo iniziato molto bene ma il campionato è ancora lungo. L'obiettivo è la salvezza, magari meno tribolata rispetto l'anno scorso, sperando di finire qualche giornata di anticipo e in una posizione migliore. Se arriva qualcosa di più, tanto meglio ma non dobbiamo mai montarci la testa".

L'organizzazione della società fa la differenza. "Non mi occupo di questioni tecniche e degli acquisti del direttore Vagnati mi interessa sapere soltanto chi sono e quanto mi costano (ride ndr). Le scelte spettano a loro, io mi occupo di altri aspetti. Dobbiamo stare attenti al nostro budget molto esiguo per la Serie A, lo dobbiamo impiegare bene e rispettarlo. L'anno scorso ci siamo salvati pareggiando il bilancio, attenti alla nostra programmazione e con il penultimo budget del campionato".