SPAL, Mattioli: "Sconfitta amara a Firenze, sono deluso e stupito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mattioli, presidente della SPAL, commenta così il pesante ko subito al Franchi contro la Fiorentina: "Sono deluso e stupito a dir poco. Mi sembrava di essere su ‘Scherzi a parte’: penso che sia stata una giornata storta. Abbiamo giocato male, loro sono una squadra forte, ma anche noi avevamo dimostrato di essere una buona squadra, perciò sono quasi meravigliato in negativo. Dovranno dare qualche spiegazione anche a me, perché abbiamo sbagliato molto e non interpretato bene la gara”. Lo riporta estense.com.