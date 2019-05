SPAL, Mattioli: "Semplici, se arrivasse una big ci sarebbe poco da dire"

© foto di Federico Gaetano

Walter Mattioli, presidente della SPAL, in conferenza stampa oggi ha parlato anche del futuro di Leonardo Semplici, tecnico degli estensi. Ecco quanto rilevato da Estense.com: "Secondo me vorrà riflettere su alcune cose personali, abbiamo già parlato di ritiri e collaboratori. Per me quella di voler aspettare è più una "moda". Poi certo, se arrivasse una società importante ci sarebbe poco da dire. Vagnati? In questi mesi abbiamo avuto più richieste per i nostri dirigenti, vuol dire che il gruppo funziona. Il direttore tra poco firmerà il nuovo contratto: aveva un anno di contratto prima della scadenza, ora ne avrà tre".