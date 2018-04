SPAL, Mattioli: "Sfortunati nonostante ci fosse un arbitro esperto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della SPAL Walter Mattioli commenta così il pareggio ottenuto con l'Atalanta: "È stato un peccato, abbiamo giocato contro una grande squadra ma dispiace perché quasi sentivamo già il sapore dei tre punti in bocca. Non ho visto le immagini degli episodi incriminati, non siamo stati fortunati nonostante ci fosse un arbitro esperto. In Lega ci siamo fatti sentire e siamo molto attenti su questo aspetto, una telefonata la farò. Dobbiamo andare avanti per la nostra strada, stiamo giocando nel modo giusto e dobbiamo far tesoro anche di queste partite. Sia Viviani che Salamon hanno fatto bene, sappiamo di avere un gruppo forte e coeso. Antenucci ha trovato il proprio ambiente ideale davanti a questo meraviglioso pubblico. I cori della curva contro Borriello? Non mi hanno dato fastidio, i tifosi sono liberi di esprimere la propria opinione. Visto il recente comportamento del giocatore si può capire il loro stato d’animo”. Lo riporta Estense.com.