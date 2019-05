SPAL, Mattioli sicuro: "Vogliamo continuare con Vagnati e Semplici"

© foto di Federico Gaetano

Il presidente della SPAL Walter Mattioli ha commentato così la vittoria di oggi contro il Chievo che ha permesso alla formazione di Ferrara di salvarsi matematicamente: “Non sarà sicuramente facile ripetersi il prossimo anno. Una stagione come questa sarà difficile da replicare, ma lavoreremo come abbiamo sempre fatto per migliorarci sempre di più. Le attenzioni sui nostri giocatori, sui nostri tecnici e anche sui nostri dirigenti sono tante: un chiaro segnale della bontà del nostro operato che va avanti da diverso tempo, quando ancora non si conoscevano le emozioni di questi ambienti. Futuro? Con Vagnati il rapporto è quello di padre-figlio e a meno di svolte clamorose continueremo a lavorare insieme come abbiamo fatto negli ultimi sei anni. Il discorso allenatore è molto facile: c’è un contratto, so che lui sta bene a Ferrara e noi vogliamo continuare a lavorare con lui. Leggo che ogni tanto dice che c’è qualcosa da chiarire: lo faremo senza problemi prendendo in considerazione tutti gli aspetti che vuole, ma l’intenzione è quella di continuare”.

Su Floccari - “Sarà lui a decidere alla fine dell’anno che cosa vuole fare. Ha un bellissimo rapporto con la città e rispetteremo senza problemi ogni suo desiderio. Per quello che riguarda tutti gli altri giocatori non so dirvi chi andrà via e chi rimarrà. Ad oggi non sono arrivate richieste né noi abbiamo avanzato proposte, anche se qualche chiacchiera sul chi prendere, come è normale che sia, l’abbiamo fatta. Vediamo quello che succederà in futuro in base alle nostre necessità“, riporta Lospallino.com.