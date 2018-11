SPAL, Mattioli: "Sono deluso. Serve un altro atteggiamento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della SPAL Walter Mattioli, ha parlato così al termine della pesante sconfitta subita contro la Lazio: "Non sono preoccupato, per il momento, ma nel secondo tempo ho visto cose che avrei preferito non vedere. Adesso diventano fondamentali le gare in casa, cominciando da quella contro il Cagliari del prossimo weekend. Anche perché - riporta Lospallino.com - sconfitta dopo sconfitta la situazione potrebbe diventare poco carina. La gara contro la Lazio? Sono curioso di sapere cosa verrà a dirci il nostro allenatore dopo una partita come questa. Sono deluso e molto, molto arrabbiato. Quando giochiamo contro questo tipo di squadre forse dobbiamo anche cambiare il modo di giocare. Ma non spetta a me decidere. Siamo arrivati all'Olimpico per fare la nostra partita: non pretendo di vincere, ma vorrei vedere un atteggiamento diverso e capire cosa pensano i giocatori e i tecnici. Li vorrei molto arrabbiati per questa sconfitta in modo che arrivino carichi alla partita contro il Cagliari. I nostri 12 punti sono bellissimi ma non dobbiamo prendere una brutta piega. Chiedo ai ragazzi di mantenere una linea e di sfruttare le gare in casa, almeno contro le squadre del nostro livello. Altrimenti diventa tutto più complicato".