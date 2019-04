© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mattioli, presidente della SPAL, ha parlato dopo la vittoria contro il Frosinone: "Questa è stata la partita che mi ha stremato di più, perché la tensione durante il match è stata inverosimile. Abbiamo conquistato tre punti importantissimi - riporta LoSpallino.com - ma dobbiamo coglierne altri per arrivare al nostro obiettivo. Il Frosinone sentiva molto la sfida come del resto la sentivano i nostri, per questo è nata una partita come questa, con molta tensione e poco gioco. Siamo stati bravi a soffrire quanto necessario. Ora dobbiamo già pensare a una sfida importante contro la Lazio davanti al nostro pubblico. La multa per il caso Chiesa? La pagherò la prossima settimana".