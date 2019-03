Fonte: lospallino.com

© foto di Federico Gaetano

Il presidente della SPAL, Walter Mattioli, commenta il ko dei suoi contro la Sampdoria: "C'è tanta amarezza perché pensavamo di averle già viste tutte, ma oggi abbiamo assistito a mio parere a un altro errore arbitrale. Abbiamo valutato fino a poco fa le immagini e mi sembra che il gol di Floccari fosse buono, poi le valutazioni fatte dagli arbitri non le posso sapere. Eravamo solo al quindicesimo della ripresa e ci sarebbe stato tutto il tempo per provare a fare un altro gol, poi arrivato con la punizione di Kurtic. Sarebbe stato un punto importantissimo per noi, perché andando avanti diventerà sempre più difficile guadagnarne. Purtroppo non l'abbiamo raggiunto e magari i problemi ora si accentueranno".