SPAL, Mattioli: "Vagnati al Torino? Lo comprendo, è uno dei ds più bravi in Italia"

vedi letture

Ai microfoni di Rai Radio Uno, nel corso della trasmissione Sabato Sport, il presidente della SPAL Walter Mattioli ha parlato anche della separazione con Davide Vagnati (da poche ore nuovo ds del Torino): "Vagnati è un ragazzo molto bravo. Penso uno dei direttori sportivi più bravi in Italia, oltre che uno dei più giovani. Una persona preparata ed ambiziosa che vuole coltivare le legittime ambizioni personali. Dalla Giacomense alla SPAL, ora è andato al Torino per poi arrivare magari a qualcosa di più importante. Lo comprendo. La nostra è una famiglia e a Ferrara si cresce senza grandi pressioni. Noi continuiamo a programmare il futuro e in questi giorni stiamo pensando a eventuali sostituti. A giorni troveremo chi prenderà il posto di Vagnati. Non vogliamo trascurare nulla per essere pronti quando ci diranno che si potrà ripartire".