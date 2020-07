SPAL-Milan 1-0 al 13'. L'ex Valoti sugli sviluppi di corner porta in avanti gli estensi

Mattia Valoti porta in vantaggio la SPAL al 13'. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo pasticcia la difesa rossonera, incapace di spazzare via il pallone e dando vita a una serie di rimpalli che favoriscono il centrocampista, servito da Dabo e bravo a ricevere spalle alla porta, girarsi e concludere a rete. Terzo gol in questo campionato per il giocatore, peraltro ex rossonero.