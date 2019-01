SPAL, Missiroli: "Ci manca un po' di serenità. A Parma partita a scacchi"

© foto di Federico De Luca

Il centrocampista della SPAL Simone Missiroli ha fatto il punto della situazione in casa biancazzurra ai microfoni di Telestense: "Ci manca un pizzico di tranquillità per la vittoria che non arriva da tanto tempo. Abbiamo visto le immagini dell’inizio della partita con il Bologna e quelle dopo aver subito gol, dobbiamo farne tesoro, coma ha voluto sottolineare anche il nostro allenatore. Avere fiducia nelle nostre qualità che non sono poche. A Parma sarà una partita molto difficile. Troveremo una squadra galvanizzata, con valori importanti, molto organizzata in fase difensiva, abilissima nelle ripartenze, servirà molta attenzione. Sarà una sorta di partita a scacchi, la stiamo preparando in tutti i dettagli. Forse in questo periodo ci esprimiamo meglio in trasferta, quando, spettando ai nostri avversari il compito di fare la partita, abbiamo più spazi a disposizione. Rendimento personale? Spero aver fatto bene, ma non sta a me dare giudizi, tengo a precisare che io faccio sempre di tutto per esprimermi al massimo del mio potenziale".