Simone Missiroli, centrocampista della SPAL, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l’Atalanta: “Veniamo da una bella prestazione fatta a Firenze, è mancato solo il risultato. Con l'Atalanta in passato abbiamo fatto belle partite, dovremo stare attenti alla loro intensità. Salvezza? Ci crediamo, crediamo in quello che facciamo. Lavoriamo bene in settimana e difendiamo le nostre idee di gioco, lotteremo fino alla fine”.