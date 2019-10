SPAL, Missiroli dopo l'1-0 col Parma: "Vittoria dedicata a Squinzi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni Sky, il centrocampista della SPAL Simone Missiroli ha così parlato dopo il successo sul Parma: "E' una vittoria importante, soprattutto a livello di testa: le qualità per raggiungere l'obiettivo finale ce le abbiamo, dovevamo solo sbloccarci".

E' stata una vittoria più sofferta del previsto.

"Avevamo in mano la partita: l'espulsione ha un po' complicato le cose, ma abbiamo dimostrato di essere compatti anche nelle difficoltà.

Adesso potete vedere la classifica con occhio diverso.

"Il campionato è lungo, c'è tempo. In ogni caso pensiamo a noi stessi: grazie a questa vittoria possiamo lavorare con più serenità. Vorrei dedicare questa vittoria a Giorgio Squinzi, che è stato il mio patron per tanti anni".

Stavi per dedicargli il gol, ma Sepe te lo ha impedito con un super intervento.

"Avrei preferito dedicargli il gol, ma gli dedico la vittoria. E' stato un punto di riferimento per me e per tanti altri.