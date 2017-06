SPAL, molto vicini gli ingaggi di Rizzo e Oikonomou

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

SPAL molto attiva sul mercato. Il club neo-promosso sta stringendo i tempi per assicurare a mister Semplici i rinforzi giusti per affrontare al meglio la prossima stagione. In particolare, come riporta gianlucadimarzio.com, sarebbero molto avanzate le trattative per Rizzo e Oikonomou, giocatori del Bologna.