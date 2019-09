© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante siano state rispedite al mittente le sirene di mercato terminate meno di una settimana fa con la fine delle contrattazioni, l'attenzione su Gabriele Moncini della SPAL non diminuisce. La riprova arriva dalla Campania e in particolare da Salerno dove la società del tandem Lotito-Mezzaroma avrebbe già deciso di mettere l'ex Cesena e Cittadella al centro delle proprie attenzioni in vista del mercato di gennaio. Moncini sarebbe la prima scelta e una posizione in classifica ottimale potrebbe favorire la trattativa, magari con l’inserimento della Lazio che, ultimamente, ha contrattualizzato elementi di spessore e costosa dirottandola poi in prestito a Salerno. A riportare la notizia è TuttoSalernitana.com.