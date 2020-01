© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Murgia, centrocampista della SPAL, parla così a Sky Sport prima della gara in casa della Fiorentina: "Sappiamo che giocare contro di loro in questo stadio non è facile: hanno un gran tifo e le motivazioni giuste, con il cambio d'allenatore. Ci aspettiamo una gara difficile ma l'abbiamo preparata nel modo giusto e vogliamo raggiungere un risultato positivo".