© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Murgia, centrocampista della SPAL arrivato in prestito dalla Lazio a gennaio, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul proprio futuro: "Conquistare la salvezza con questa maglia è stato come vincere uno scudetto. Adesso non sto pensando a cosa accadrà dopo queste ultime tre partite. Le due società e il mio agente si parleranno e vedremo - riporta 'lospallino.com' -. Non posso negare che qui mi trovo molto bene. Sono venuto per rilanciarmi e il bilancio non può altro che essere positivo. Sono contento di aver fatto questo tipo di scelta perché è proprio questo l'ambiente che cercavo. Nel calcio non si sa mai cosa potrà accadere, per questo dico che dobbiamo aspettare e vedere cosa succederà".