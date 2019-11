© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista Alessandro Murgia, ospite dei microfoni di Sky, parla così del momento in casa SPAL: "Mi piace andare avanti coi miei obiettivi, allenarmi intensamente e dare il meglio in campo. A Ferrara l'obiettivo è quello di crescere, ma conta più quello di squadra: salvarsi. Ci aspetta il Genoa, vogliamo fare bene. Le difficoltà ci sono e ci saranno durante tutto il campionato, sta a noi ribaltare questa situazione: stiamo lavorando bene e questa è la chiave del successo, affronteremo le partite con voglia. La lotta salvezza? Il livello si è alzata tantissima, ogni squadra è a rischio retrocessione. Conosciamo i nostri punti di forza e deboli, lavoriamo per mettere in campo le nostre qualità".