Napoli in vantaggio al nono minuto. Azione centrale di Allan che scarica il pallone per Milik: sinistro secco da poco fuori dall'area di rigore del polacco che batte Berisha, non proprio esente da colpe. Azzurri avanti e adesso a -4 dalla Juventus e a -3 dall'Inter.