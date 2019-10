SPAL-Napoli, form. ufficiali: out Callejon. Insigne-Milik-Mertens dal 1’

© foto di Insidefoto/Image Sport

Grande occasione per il Napoli per accorciare nei confronti di Juventus e Inter, bloccate ieri da Lecce e Parma, e di avvicinarsi alla testa della classifica. Di fronte agli azzurri la SPAL, che deve ripartire dopo il ko di Cagliari per uscire dalla zona rossa. 3-5-2 per Semplici che scegli la coppia Petagna-Paloschi in attacco, mentre a centrocampo torna Strefezza dopo aver scontato la squalifica. Murgia preferito a Valdifiori nel ruolo di play.

Ancelotti deve invece rinunciare a Manolas, al suo posto confermato Luperto come in Champions League. Torna Insigne dal 1’ sulla corsia sinistra del centrocampo, con Zielinski a destra e il tandem Milik-Mertens in attacco. Fuori dunque Callejon e Fabian Ruiz. In porta Ospina preferito a Meret.

Queste le formazioni ufficiali della gara del Mazza:

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Kurtic, Murgia, Missiroli, Reca; Paloschi, Petagna. All. Semplici.

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Di Lorenzo; Zielinski, Elmas, Allan, Insigne; Mertens, Milik.