SPAL-Napoli, i voti ai tecnici: Semplici, punto d'oro. Ancelotti, serve di più

SPAL-Napoli 1-1

Occasione sprecata per il Napoli di Carlo Ancelotti che non riesce a battere la SPAL e non recupera punti né alla Juventus né all'Inter. Tutto nel primo tempo, con le reti di Milik e Kurtic, mentre nella ripresa sono stati Ospina e Berisha a essere decisivi con le loro parate.

LEONARDO SEMPLICI 6,5 - La sua squadra fa quello che deve e il pareggio alla fine è meritato. Sceglie Paloschi dal 1' per dare al suo attacco più freschezza e corsa. I cambi sono stati giusti, sia per gli uomini che per i momenti della sfida. Si prende un pari importante sia per la classifica che per il morale dei suoi, anche se resta in zona retrocessione, contro un Napoli che restava l'ultima big che non era ancora riuscito a fermare con la sua SPAL.

CARLO ANCELOTTI 5,5 - Sceglie di lasciare fuori Callejon, uno degli inamovibili, ma non ottiene dalla squadra la risposta che aspettava. Nel post partita ha spiegato che Ghoulam non è ancora pronto per giocare ma il dirottamento sulla sinistra penalizza e non poco Di Lorenzo, uno dei migliori di questo complicato avvio di stagione. Non riesce a cambiare volto alla sua squadra con i cambi, gettando alle ortiche la possibilità di recuperare due punti sia alla Juventus che all'Inter dopo i pareggi di entrambe arrivati nella giornata di ieri. Secondo pari e altrettante sconfitte nelle prime 9 di Serie A: il Napoli può e deve fare di più.