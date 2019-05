© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo aver raggiunto la salvezza, la SPAL vuole continuare a regalare gioie ai propri tifosi, per rendere la stagione davvero indimenticabile. La Juventus è già caduta al Mazza e Semplici vuole ripetersi contro il Napoli secondo della classe.

Solito 3-5-2 per i ferraresi. Viviano, in ballottaggio con Gomis, è regolarmente tra i pali, a centrocampo c'è Murgia con Missiroli e Valoti. Floccari sarà il partner di Petagna.

SPAL (3-5-2) : Viviano; Bonifazi, Cionek, Vicari; Lazzari, Missiroli, Murgia, Valoti, Fares; Floccari, Petagna.

Assenze pesanti per Carlo Ancelotti, che deve rinunciare a Insigne e Mertens. Con Milik, in avanti, c'è Zielinski e non Verdi, mentre Luperto affianca Koulibaly al centro della difesa.

Napoli (4-4-1-1): Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Younes; Zielinski; Milik.