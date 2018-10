SPAL, niente prova tv per Petagna: "Non c'è condotta violenta"

Fonte: Legaseriea.it

Il Giudice Sportivo, in merito alla presunta condotta violenta del calciatore Andrea Petagna nei confronti di Edoardo Goldaniga durante il match tra SPAL e Frosinone intorno al minuto 30 del secondo tempo, dopo aver acquisito ed esaminato le immagini televisiva, ritiene che il gesto, seppur oggettivamente antisportivo, non assuma i connotati della condotta violenta, conformemente a quanto rilevato dal VAR. Delibera, quindi, di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Andrea Petagna