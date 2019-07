SPAL, nodo Bonifazi: e se Fares non fosse più incedibile?

Il difensore granata continua a piacere ai ferraresi. L'algerino potrebbe diventare una contropartita per riaverlo

Fonte: inviato a Ferrara

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bonifazi sì o Bonifazi no: questo è il dilemma. Un vero e proprio interrogativo dal sapore shakespeariano che nelle ultime settimane sta tenendo in scacco i pensieri del direttore sportivo dei biancazzurro, Davide Vagnati. Non tanto per tutto quello che riguarda il valore tecnico del ragazzo – che la SPAL prenderebbe immediatamente di nuovo a occhi chiusi – quanto per le pretese economiche pressoché proibitive del Torino, che valuta il cartellino del difensore intorno ai 15 milioni di euro: una cifra impossibile da mettere sul piatto per il club estense e non solo, tanto che sia Fiorentina che Parma – anche loro interessate al centrale – si sono viste costrette ad alzare irrimediabilmente bandiera bianca, senza riuscire a trovare un accordo soddisfacente per entrambe le parti.

Lo stesso accordo che la SPAL starebbe nuovamente cercando di negoziare con i granata in queste ultime ore. Nei giorni scorsi infatti, forti dell’interessamento della società di Cairo per Fares, i biancazzurri avrebbero provato a convincere il Torino con l’inserimento dell’esterno algerino più otto milioni di euro nella trattativa, cercando di colmare così la distanza tra i due club con l’aggiunta di una contropartita ritenuta di grande valore per i ferraresi. Al momento però, la risposta è stata negativa. Fares piace a Mazzarri, così come Bonifazi a Semplici, ma a non soddisfare le richieste dei granata – convinti di poter vendere a maggior prezzo il ragazzo in un’asta tra numerose pretendenti – è stata proprio l’offerta monetaria degli estensi.

Di tempo comunque ancora ce n’è, prima che i giochi si possano ritenere definitivamente chiusi, nonostante la SPAL abbia una forte necessità di inserire minimo due pedine nel reparto difensivo – gli unici abili e arruolabili per la prossima Serie A sono Felpe, Vicari, Igor e Cionek – e una lungo la fascia sinistra, se la cessione di Momo Fares – che ora è valutato come fondamentale nel progetto sportivo estense – si realizzasse per permettere il tanto desiderato arrivo del centrale arretrato del Toro.

A questo proposito, la SPAL starebbe sondando fortemente Luca Pellegrini della Juventus, profilo gradito e su cui puntare tutte le proprie carte nel caso in cui il terzino mancino algerino dovesse lasciare Ferrara per accasarsi sotto la Mole. I prossimi giorni porteranno sicuramente consiglio dalle parti di via Copparo: c’è ancora una squadra da completare per una salvezza da conquistare senza grandi patemi d’animo, magari – come ha sottolineato il presidente Walter Mattioli – con “qualche giornata di anticipo, come già fatto lo scorso anno”.