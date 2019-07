SPAL, non è ancora fatta per Stepinski. Ci sono anche Brescia e Parma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal quotidiano veronese L'Arena, non è ancora fatta per Mariiusz Stepinski alla SPAL, come sembrava ieri. Il club estense ha offerto 3.5 milioni: il ChievoVerona aspetta un rialzo. E qui potrebbero inserirsi Parma e Brescia, che al momento restano in stand by. Se arrivasse un'offerta da circa 4 milioni ecco che la situazione potrebbe sbloccarsi: la SPAL resta in vantaggio, ma non sono escluse sorprese.