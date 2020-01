© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Bonifazi, la SPAL fa sul serio per Iago Falque. Il club estense, si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, è tornato alla carica per lo spagnolo del Torino. Il club di Ferrara sta trattando con l'agente del ragazzo, inizia a filtrare un cauto ottimismo. Falque ha offerte anche da Al Nasr, Genoa ed Espanyol: la sua volontà è quella di valutare ogni offerta prima di prendere una decisione definitiva.