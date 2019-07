SPAL, non solo Stepinski: nel Chievo occhi anche su Tomovic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la SPAL pensa ad un altro calciatore del Chievo, retrocesso in Serie B, oltre all'attaccante Mariusz Stepinski. Si tratta di un difensore, con anche una certa esperienza in Serie A: è Nenad Tomovic, serbo classe '87 ex Fiorentina e Lecce, tra le altre.