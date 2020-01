© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La SPAL, definita ufficialmente la cessione di Gabriele Moncini al Benevento per una cifra attorno ai quattro milioni di euro, può tornare alla carica con il Venezia per assicurarsi il cartellino del fantasista Mattia Aramu. Il classe ‘95 è stato uno dei protagonisti in questo girone d’andata di Serie B con quattro gol e altrettanti assist in 16 presenze ed è considerati incedibile dai lagunari salvo offerte irrinunciabili. La SPAL sarebbe pronta a presentare un’offerta importante, reinvestendo i milioni incassati per il centravanti, per far vacillare il club arancioneroverde e avere Aramu a disposizione per il girone di ritorno in Serie A. Lo riferisce il Corriere del Veneto.