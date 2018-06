SPAL, nuovo incontro per Djourou: si punta al prestito

© foto di Insidefoto/Image Sport

La SPAL fa sul serio per Joahn Djourou. Secondo Sky Sport, il difensore svizzero dell'Antalyaspor, ex Arsenal, sarebbe uno dei primi obiettivi del club ferrarese per rinforzare la squadra in vista del prossimo campionato. Un giocatore d'esperienza, che potrebbe arrivare in prestito, come emerso dall'ultimo incontro tra la dirigenza e gli agenti.