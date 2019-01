SPAL, obiettivo Giaccherini: col Chievo affare può comprendere Paloschi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul mercato della SPAL, riportate da La Nuova Ferrara. Il club estense è pronto a lasciar partire Pasquale Schiattarella in direzione Frosinone, con i biancazzurri decisi a puntare su Emanuele Giaccherini. La SPAL - si legge - avrebbe già ricevuto l'ok del calciatore e del suo agente Furio Valcareggi, mentre il ChievoVerona chiede tre milioni di euro per lasciar partire il calciatore ex Napoli e Juventus. A quelle cifre, secondo la dirigenza ferrarese, non se ne parla ma il discorso potrebbe essere ampliato ad Alberto Paloschi che il Chievo vorrebbe riportare a Verona. La SPAL è disposto a cederlo, ma i gialloblu non contemplano lo scambio con il polacco Mariusz Stepinski, che valutano 10 milioni di euro (giudicati troppi). Dunque Paloschi per Stepinski non si fa, Paloschi in prestito secco nemmeno, Paloschi in un’operazione Giaccherini forse ma va studiata la formula.