Nuovo nome per la difesa della SPAL, ieri andata a Parma con gli uomini contati dietro. Stando a Sky, si tratta di Lyanco, difensore classe '97 del Torino, il cui arrivo può essere favorito dall'ottimo rapporto tra i due club - che in estate avevano chiuso alcuni affari come i trasferimenti di Bonifazi, Valdifiori e Milinkovic-Savic. C'è da battere però la concorrenza di altri club esteri.