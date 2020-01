© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La SPAL, dopo aver ceduto Kurtic al Parma, guarda in casa Pescara per rinforzare il proprio centrocampo. L’obiettivo sarebbe José Machin, classe ‘96, protagonista del girone d’andata di Serie B e di proprietà proprio del club ducale. Gli estensi hanno già contattato i gialloblù per capire i margini di una trattativa per il calciatore che però vorrebbe restare a Pescara fino a fine anno per completare il proprio percorso di maturazione. Lo riferisce Pescarasport24.it spiegando che il club ferrarese sarebbe pronto ad acquistare il cartellino dell’equatoguineano a titolo definitivo.