© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alberto Paloschi, attaccante della SPAL, dopo la sfida contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Ho dato tutto me stesso e abbiamo staccato un punto importante ad una squadra forte. Contro queste grandi squadre bisogna fare una gara di sacrificio, per sopperire alla loro qualità bisogna utilizzare la corsa. Penso che ogni giocatore vorrebbe giocare tutte le partite, io cerco di mettere in difficoltà il mister. Mi alleno al massimo, do il 100%, ma le decisioni spettano al mister".