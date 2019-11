© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alberto Paloschi è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Udinese-SPAL: "Ci sono periodi in cui con una palla si fa gol, e altri in cui ne servono di più. Dobbiamo stare uniti, cercando di non subire e concretizzare le occasioni che ci capitano".