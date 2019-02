Fonte: lospallino.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alberto Paloschi, attaccante della SPAL, ha parlato in zona mista al termine del pareggio contro il Torino soffermandosi sulle voci di mercato: "Non ho mai pensato di andarmene. Sono in una grande realtà e spero di potermi togliere tante soddisfazioni, magari già dalla prossima contro l'Atalanta. Loro si giocano l'Europa già da qualche anno e noi dovremo essere bravi a restare compatti e replicare la prestazione vista contro il Toro".