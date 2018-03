Spal, Paloschi: "Juve la migliore in Italia e tra le top in Europa"

© foto di Federico Gaetano

Alberto Paloschi è intervenuto ai microfoni di JTV. Ecco quanto evidenziato da Tuttojuve.com:

Grande partita stasera. Qual è il segreto di questa Spal che sta andando bene?

"Giochiamo una partita importante contro grandissimi campioni. Penso sia la squadra più forte in Italia e una tra le più forti in Europa. Dobbiamo mettere in pratica quello che ci ha chiesto il mister e cercare di metterli in difficoltà".